Erdoğan'dan seçim hamlesi: AKP'li belediyelere inceleme

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:14

Son anketlerde Cumhur İttifakı'nın oy oranlarındaki düşüş AKP'yi harekete geçirdi. Uzmanlardan oluşan ekipler AKP'li belediyeleri incelemeye başladı. Üç gün boyunca incelemeler yapan ekip, belediyenin seçim öncesi vaatlerini takibe aldı.

Bugüne kadar Adıyaman, Ağrı, Giresun, Samsun, Malatya, Sivas ve Trabzon’un da aralarında bulunduğu 22 şehirde düzenlenen programlar, AKP'li başkanların yönettiği diğer şehirlerde ve ilçelerde de hayata geçirilecek. Program çerçevesinde uzmanlardan oluşan bir ekip, o şehre gidip üç günlük bir inceleme yapıyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, uzmanlardan oluşan ekipler belediyenin seçim öncesinde verdiği vaatlerden yapılmakta olanların ve yapılması planlananların takibini yapıyor. Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan rapor, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye sunuluyor.

ŞEHİR ANKETLERİ DE MASADA

Mehmet Özhaseki, daha sonra ilgili şehre gelerek belediye başkanı ve bünyesindeki bürokratlarla toplantı yapıyor. Yapılan toplantılarda, belediyelerin çalışmalarına yönelik bir planlama yapılıyor ve varsa eksikliklerin giderilmesi sağlanıyor. Ayrıca, şehirlerin anketleri de masaya yatırılıyor.

Özhaseki, “İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük. Alanında uzman arkadaşlarımız önceden gelip dışarıdan bir göz olarak şehrin röntgenini çekiyor. Daha sonra biz de belediyelerimizin problemlerini dinleyip çözüm bulmaya, tecrübelerimizden doğan fikirlerimizi paylaşmaya, gerekli durumlarda yol göstermeye gayret ediyoruz” dedi.