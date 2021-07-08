AKP'li belediyedeki torpilin listesini böyle paylaştı: 'Son vermezseniz rezil ederim'

08 Temmuz 2021 Perşembe, 16:45

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci Sinan Aygül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP'li Tatvan Belediyesi'ne İŞKUR üzerinden alınacak kişilerin isimlerini ve referanslarını paylaştı. Tepkiye neden olan skandal listede referans olarak belediye başkanının akrabası, belediye başkanı kontenjanı, eski gençlik kolları başkanı gibi 'torpil' ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

"KİMLERİN PARMAĞI VARSA ONLARI REZİL EDERİM"

"Kimseye rencide etmemek için isimleri kapattım" diyen Aygül, "Rezil durumun vehametini anlamak için referans kısmındaki bilgilere bakın yeter. Bu işte kimin parmağı varsa bu rezilliğe son versin. Bu rezilliğe son vermezseniz, kimlerin parmağı varsa onları rezil ederim" uyarısında bulundu.

Aygül, paylaşımlarında şunları kaydetti:



Soldaki liste Tatvan Belediyesine İşkur üzerinden alınacak kişilerin isimleri ve referansları.





"ARTIK İŞE GELMEYİN' DENİLEN BELEDİYE İŞÇİLERİ"



Sağdaki resim halihazırda belediyede sigortasız çalışan, olası bir alımda kendilerinin alınmasını bekleyen, alınmamaları üzerine tepki gösteren, tepki gösterdikleri için "Artık işe gelmeyin" denilen belediye işçileri. Kimseye rencide etmemek için isimleri kapattım. Rezil durumun vehametini anlamak için referans kısmındaki bilgilere bakın yeter. Bu işte kimin parmağı varsa bu rezilliğe son versin.

Bu rezilliğe son vermezseniz, kimlerin parmağı varsa onları rezil ederim.