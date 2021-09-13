AKP’li Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın bilirkişiye rüşvet verdiği iddia edildi

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

AKP’li Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın zimmet suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemenin görevlendirdiği bilirkişiye 100 bin lira rüşvet verdiği iddia edildi. Beldede otel inşaatı bulunan Galip Serkan Güpgüpoğlu, “Başkan verdiği rüşveti benden istedi, vermeyince otelimi mühürledi” diyerek Ömer Ünal hakkında şikâyetçi oldu.

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, dönemin Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’nin 2018’de verdiği soruşturma izni ile “Görevi kötüye kullanma”, “Kamuyu zarara uğratma” ve “4 milyon TL zimmet” suçlamasıyla yargılanıyordu. Çaycuma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Fethi Dinçer, Nazmi Yüksekzeybek, Şahika Nur Ayhan, Dinçer Gönen bilirkişi olarak görevlendirildi. Mahkeme, bilirkişinin hazırladığı rapor doğrultusunda Ömer Ünal’ın beraatına karar verdi. Ancak bu kararın ardından beldede 400 yataklı otel inşaatı bulunan Kayserili iş insanı Galip Serkan Güpgüpoğlu, bilirkişiye 100 bin lira rüşvet verdiği iddiasıyla Ömer Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rüşvet iddiası ile ilgili soruşturma başlatılırken Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Galip Serkan Güpgüpoğlu, 27 Temmuz günü Ömer Ünal’ın daveti üzerine belediyeye gittiğini anlatarak şöyle devam etti: “Ömer Ünal, Çaycuma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir dava dosyası olduğunu söyleyerek bir şeyler anlatmaya başladı. Bu dosyanın Ankara’da bilirkişiye gönderildiğini, bilirkişilerin Fethi Dinçer, Nazmi Yüksekzeybek, Şahika Nur Ayhan, Dinçer Gönen olduğunu, bilirkişiler ile irtibata geçtiğini ve kendi lehine rapor tanzim etmesi için bilirkişilere 100 bin lira para verdiğini anlattı. Ben bana yönelik bu ikrarı içerir söylemleri ile ilgili Ömer Ünal ve bilirkişi heyeti hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Benim şikâyetimin konusu Ömer Ünal’ın bana bunları anlattıktan sonra bilirkişilere verdiği 100 bin lirayı benden istemesidir. Kendisi bana 100 bin lira zararını benim kendisine ödememi, eğer ödemezsem otel ruhsatını iptal edeceğini ve ruhsatın bitiminde yenilemeyeceğini belirterek beni tehdit etmiştir. Ben de kendisine böyle bir parayı ödemeyeceğimi, bunun suç olduğunu ve bu suça iştirak etmeyeceğimi söyledim ve talep ettiği 100 bin lirayı bana çıkaracağı zorluklara rağmen ödemedim.”

İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

Edinilen bilgilere göre Başkanı Ünal, irtibata geçtiği Güpgüpoğlu’ndan ifadesini geri çekmesini istedi. Uyarı olarak da zaman zaman inşaatın suyunu ve elektriğini kestirdi. Ancak Güpgüpoğlu’nun geri adım atmaması üzerine otel inşaatı belediye tarafından mühürlendi.

Cumhuriyet’e konuşan Güpgüpoğlu, “Ben rüşvetle iş yapacaksam hiç yapmam. Böyle rüşvetçilerin bu makamlardan temizlenmesi gerek. Bu rezaleti, bu pisliği temizlemek için her şeyi göze aldım. Ucu nereye gidecekse oraya kadar gideceğim” diye konuştu.