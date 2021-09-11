AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı gazeteciler için “mikrop” dedi, ÇGD, "özür dile" çağrısı yaptı
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Başkanı AKP'li Mustafa Demir, “Yerel basında bir kısım insanlar bunlar, Samsun'un duygu dünyası akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar” diyerek basın mensuplarına hakaret etti. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Samsun İl Temsilcisi Mehmet Rebii Özdemir, Demir’i eleştirirken basın emekçilerinden özür dilemesi çağrısında bulundu.
AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlediği “Dondurma Şenliği” CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan “Her ne kadar Zafer Bayramı ruhuna uymasa da oradaki verilen dondurmaların ücretli olması da hassaten benim canımı sıktı” diyerek belediye meclisi toplantısına taşındı.
SBB Başkanı AKP'li Mustafa Demir ise “Yerel basında bir kısım insanlar bunlar, Samsun'un duygu dünyası akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar” sözleriyle basın mensuplarına hakaret etti. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Samsun İl Temsilcisi Mehmet Rebii Özdemir, Demir’i eleştirirken basın emekçilerinden özür dilemesi çağrısında bulundu.
ÇGD, "ÖZÜR DİLE" ÇAĞRISI YAPTI— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 11, 2021
AKP'li belediye başkanı, gazeteciler için "mikrop" dedi
SBB Meclis Toplantısı’nda belediyenin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi’nde düzenlediği “Dondurma Şenliği” gündem oldu. SBB Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Dondurma Şenliği’nin günün anlamına ve ruhuna uygun olmadığını belirtirken dondurmalardan ücret alınmasını da eleştirdi.
'ŞEHRE ZARAR VEREN BİR MİKROP HÜKMÜNDE İNSANLAR'
SBB Başkanı AKP’li Mustafa Demir, “Dondurma şenliğinin 30 Ağustos'un ruhuna aykırılığı nereden geliyor? Kim ifade ediyor bunu? Böyle bir şey yok” diye savundu. CHP’li Tekcan’a o gün belediyenin birçok etkinliği olduğunu ifade eden AKP’li Demir, “Bakın yerel basında bir kısım insanlar bunlar, Samsun'un duygu dünyası akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar. Bunların söylemlerini meclise taşımanızı doğru bulmuyorum” diye konuştu.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Samsun İl Temsilcisi, gazeteci Mehmet Nebii Özdemir, yazılı açıklama yaparak Mustafa Demir’in bu sözlerini duyururken, basın emekçilerinden özür dilemesi çağrısında bulundu.
AKP’li Demir’in basın emekçilerine yönelik “mikrop” sözünün kabul edilemez olduğunu söyleyen Özdemir’in açıklamaları şöyle:
'BAŞKAN DEMİR’İN DE ONLARA MÜKÂFATI MİKROP HÜKMÜNDE OLDU'
- Başkan Demir, bir yerel yönetici sıfatıyla her gittiği yerde yanında yöresinde gerek yerel ve gerekse ulusal basın emekçilerini sürüklüyor. Bütün basın emekçisi arkadaşlarımız gık demeden gittiği her yere onunla birlikte giderek haber yapmaya çalıştılar. Başkan Demir’in de onlara mükâfatı mikrop hükmünde oldu. Böyle rezalet söylemi yaparken kendisini ne zannederek yaptı anlayamadık. Gazetelerde çalışan personeller acaba onun emrinde mi çalışıyorlar? Kaldı ki çalışıyor olsalar bile o insanlara mikrop deme hakkını vermez. Eğer yapılan haberlerde kişisel olarak size hakaretler varsa, küfürler varsa, darp varsa, kişisel her türlü haklarına saldırı varsa o zaman bile mikrop deme hakkına sahip değilsiniz. Bunu da en yakın savcılık ya da yargı kanalıyla çözümlemeye çalışırsınız.
'BİZE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEYİN'
- Samsun’un hepsi birbirinden değerli meslektaşlarımıza böyle bir söylemi yapıyorsanız eğer emrinizde çalışan basın emekçisi arkadaşlarımızın vay haline demeden geçemeyeceğiz. Tekrar ifade ediyoruz bize aba altından sopa göstermeyin. Biz mikrop ifadesine alınmayız ve görevimizi yapmaya halkı bilgilendirmeye yine devam ederiz. Hatta sizin haberlerinizi de yapmaya yine devam ederiz. Gerekirse eleştiri iyi yaptığınızı iyi yaptı diye kamuoyuyla paylaşırız. Sizin gibi mikrop diyerek meclis salonlarında çığırtkanlık yapmayız.
'ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ'
- SBB’nı Mustafa Demir’e bir kez daha siz meslektaşlarımız aracılığıyla seslenmek istiyorum. Siz ve birim amirleriniz yaptıkları her yanlışlarını eleştiririz. Bundan zerre kaçınmayız. İyi yaptıklarınızı yukarıda ifade ettiğim gibi yine iyi yaptı diye haber yaparız. Ancak çok değerli bir makamda oturan kişi olarak bir an önce Samsun yerel basın emekçilerini yanınıza alarak özür dilemelisiniz. Aksi takdirde sizi bu konuda her fırsatta eleştirmeye devam edeceğiz.”
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