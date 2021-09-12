AKP'li Tuzla Belediyesi parkları özelleştiriyor

12 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Kamuoyunda tartışma yaratan yap - işlet - devret modeli parka kadar indi. AKP’li Tuzla Belediyesi ilçedeki atıl durumda olan park alanlarını 30 yıla kadar “yap - işlet - devret modeliyle” ihaleye çıkaracak. CHP’li meclis üyesi Ülkü Sakalar kanuna göre parkları yapmanın belediyenin görevi olduğunu anımsatarak, “Şehir hastanelerinde hasta garantisi verdiniz, parklarda da çocuk-vatandaş garantisi mi vereceksiniz? Kamuya ait bir alan özelleştiriliyor” dedi. Tuzla Belediyesi eylül ayı meclis oturumları gündemine tartışma yaratacak bir teklif geldi. Söz konusu park alanlarının 30 yıla kadar süreyle işletme hakkının verilmesi öngörülen teklifte bunun karşılığında işletme bedeli alınarak yap - işlet - devret modeliyle ihale yapılması istendi.

‘KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

“Park alanlarında park ve/veya park alanı tesisi yapımı ve kiralanması iş ihalesi yapılması” teklifi CHP’li meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. CHP’li üyelere karara şerh koydu. Teklife tepki gösteren CHP’li meclis üyesi Sakalar, “Kabul edilebilir bir teklif değildir. Kamu yararı olmayan bu teklifi kabul etmiyoruz” dedi.

Sakalar, bu kararla söz konusu alanlara ne yapılabileceğine ilişkin sorumuza, “Parklar özel işletmeye açılamaz. Bu ihaleyle park alanlarına kafe, restoran ya da halı saha yapılmasının önü açıldı. Çocukların park alanı ücretli hale gelecek. Birileri çocukların park alanından para kazanacak” yanıtını verdi.