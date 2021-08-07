AKP'li Hamza Dağ, sanatçıları hedef aldı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, iktidarı eleştiren sanatçıları hedef aldı.
Yazar, şair, ressam, müzisyen, sinema ve tiyatro sanatçısı, heykeltıraş, sanat ve kültürün her dalından sanat insanlarından oluşan Sanatçılar Girişimi, “Ülkemiz için kaygılıyız” başlığıyla bir bildiri kaleme aldı.
Bildiride ülke gündemine dair endişelerini dile getiren sanatçılar, iktidarı uyarırken muhalefete de çağrıda bulundu. Demokrasi ve sosyal adelet için her türlü özveriye hazır olduklarını vurgulayan sanatçılar, “Türkiye Cumhuriyetini korumak için, cesaretle, kararlılıkla, bütün bir ulusça el ele, omuz omuza olmamız yaşamsal görevimizdir” ifadelerini kullandı.
'SÖZDE SANATÇI BİR GÜRÛH VAR'
Sanatçılar Girişimi tarafından yayımlanan bildiri sonrası sanatçıları hedef alan Hamza Dağ, ''Ülkemizde milli ve manevi değerlere düşman sözde sanatçı bir gürûh var. Bu arkaik, ırkçı zihniyet bırakın içinde bulunduğumuz çağı anlamayı, yüzeysel ezberlerin dışına çıkamayan Erdoğan ve İslam karşıtlığını çağdaş olmak sanan müstemlekelerden müteşekkildir. İtibar etmeyiniz'' ifadelerini kullandı.
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