AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ve iş insanı İlhami Yazıcı'ya ait 'Varlık Yönetimi' şirketiyle ilgili şikayetler her geçen gün artıyor.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlunun kurduğu şirkete şikayet yağıyor. Yazıcı‘nın oğlu Mustafa Yazıcı'ya işi yapmaması ve iş yerini kapatması için defalarca baskı yaptığı ama oğluna laf geçiremediği iddia edilirken 'faize karşı' açıklamaları öne çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şikayetlerden haberinin olup olmadığı merak konusu...
Adil Varlık Yönetim A.Ş Mustafa Yazıcı ve İlhami Yazıcı tarafından 20.000.000 TL ödenmiş sermayeli bir şekilde kurulmasına BDDK tarafından izin verildi. Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirketin 2019 yılında kurulduğu gözüküyor.
Şirketle ilgili Şikayetvar sitesinde oldukça fazla şikayet gidiyor.
Şikayetlerden bazıları şöyle:
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