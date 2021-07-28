AKP'li İBB'den dolarları alan Kavakçı Dündar'ı hedef aldı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:14

Yazarımız Barış Pehlivan, AKP milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, ABD'de aldığı eğitimin masraflarının AKP yönetimindeki İBB tarafından karşılandığını ortaya çıkardı. Kavakçı’ya giderken 4 bin dolar verildi. Her ay 2 bin dolar ödeneceği üniversiteye bildirildi. 2013 yılına kadar, Kavakçı’ya 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildi.

Söz konusu haberi köşesine taşıyan Sözcü yazarı Uğur Dündar, AKP'li Kavakçı tarafından hedef alındı. 'İftira' savunması yapan Kavakçı, Dündar'a, "Kininiz bitmedi 22 senedir. İftiralarınızın hesabını adalet önünde vereceksiniz" şeklinde karşılık verdi.



