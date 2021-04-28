AKP’li ilçe belediyelerinin İBB ile Halk Ekmek kavgasına yurttaşlar tepki gösterdi
AKP’li ilçe belediyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni Halk Ekmek büfeleri açmasına engel çıkarmayı sürdürürken halkın büfelere desteği büyük oldu. Ümraniye Belediyesi zabıtalarının engel olmak istediği büfeye dün yurttaşlar akın etti. Büfedeki ekmekler saatler içinde bitti.
Ümraniye Metro İstasyonu Durağı’nda İBB tarafından kurulmak istenen Halk Ekmek büfesi, önceki gün Ümraniye Belediyesi zabıtaları tarafından engellendi. Yurttaşların tepkisi ve yapılan görüşmeler sonucunda büfe alana kuruldu. Dün büfeye yurttaşların desteği ise büyük oldu. Büfenin açıldığı gün yaklaşık 400 ekmek saatler içinde tükendi, 80 adet ise askıda ekmek satıldı.
12 yaşındaki kızı Beren ile büfeyi işleten Filiz Birge, “Engellemeyle karşılaştık, bu beni çok üzdü. Ama bugün çok mutluyuz. Başta Ekrem İmamoğlu, Özgen Nama, meclis üyeleri ve Ümraniye’nin tüm halkına çok teşekkür ediyorum. İnsanlar engellemeye bayağı kızdı. Herkes bölgenin büfelere ihtiyacı olduğunu söylüyor” dedi.
CHP Ümraniye İlçe Başkanı Mustafa Özer kurulan büfeye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Özer, “Halkın bir dilim ekmeğine bile müdahale ediyorlar. Ümraniye Belediyesi gerçekten bu konuda bize çok zorluk çıkartıyor. Genel Başkanımızın dediği gibi ‘bir dilim ekmeğe muhtaç ediyorlar’ insanları. Gördüğünüz gibi ilk açıldığı gün 400 ekmek satıldı. Ümraniye için güzel bir başlangıç oldu. Bu bölgede çok eksik var” diye konuştu.
Halkın bu büfelere ihtiyacı olduğunu belirten bir yurttaş, Ümraniye Belediyesi’nin engelleme girişimi için “Siyaseti de ekmeğe karıştırdılar. Söyleyecek bir şey bile bulamıyorum. Haksızlık bu. Siyasi boyutu var bunun” dedi.
“Burada önemli olan insana hizmet etmek” diyen bir yurttaş da “Burada particilik devreye giriyor. Aslında ilçe belediyelerinin ‘arkadaş buraya yetmiyor şuraya da koyar mısın’ diye destek istemesi gerekiyor. Engelleme girişimleri tamamen iktidar, koltuk sevdası. Bunun amacı ise ‘sen hizmet etme yerine tekrar ben geleyim’ anlayışı. Yenilgiyi kabul edememek bu yaşananlar” dedi.
Video Haberler
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
En Çok Okunan Haberler
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- Kripto devi Binance'dan 'TL' açıklaması
- Tam kapanmadaki 'kilit nokta'yı açıkladı
- Tam kapanma genelgesinde dikkat çeken 'market' detayı
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması
- Londra merkezli kuruluştan dolar tahmini
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- Torbalı'nın yeni belediye başkanı belli oldu