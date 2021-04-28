AKP’li ilçe belediyelerinin İBB ile Halk Ekmek kavgasına yurttaşlar tepki gösterdi

28 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Ümraniye Metro İstasyonu Durağı’nda İBB tarafından kurulmak istenen Halk Ekmek büfesi, önceki gün Ümraniye Belediyesi zabıtaları tarafından engellendi. Yurttaşların tepkisi ve yapılan görüşmeler sonucunda büfe alana kuruldu. Dün büfeye yurttaşların desteği ise büyük oldu. Büfenin açıldığı gün yaklaşık 400 ekmek saatler içinde tükendi, 80 adet ise askıda ekmek satıldı.

12 yaşındaki kızı Beren ile büfeyi işleten Filiz Birge, “Engellemeyle karşılaştık, bu beni çok üzdü. Ama bugün çok mutluyuz. Başta Ekrem İmamoğlu, Özgen Nama, meclis üyeleri ve Ümraniye’nin tüm halkına çok teşekkür ediyorum. İnsanlar engellemeye bayağı kızdı. Herkes bölgenin büfelere ihtiyacı olduğunu söylüyor” dedi.

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Mustafa Özer kurulan büfeye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Özer, “Halkın bir dilim ekmeğine bile müdahale ediyorlar. Ümraniye Belediyesi gerçekten bu konuda bize çok zorluk çıkartıyor. Genel Başkanımızın dediği gibi ‘bir dilim ekmeğe muhtaç ediyorlar’ insanları. Gördüğünüz gibi ilk açıldığı gün 400 ekmek satıldı. Ümraniye için güzel bir başlangıç oldu. Bu bölgede çok eksik var” diye konuştu.

Halkın bu büfelere ihtiyacı olduğunu belirten bir yurttaş, Ümraniye Belediyesi’nin engelleme girişimi için “Siyaseti de ekmeğe karıştırdılar. Söyleyecek bir şey bile bulamıyorum. Haksızlık bu. Siyasi boyutu var bunun” dedi.

“Burada önemli olan insana hizmet etmek” diyen bir yurttaş da “Burada particilik devreye giriyor. Aslında ilçe belediyelerinin ‘arkadaş buraya yetmiyor şuraya da koyar mısın’ diye destek istemesi gerekiyor. Engelleme girişimleri tamamen iktidar, koltuk sevdası. Bunun amacı ise ‘sen hizmet etme yerine tekrar ben geleyim’ anlayışı. Yenilgiyi kabul edememek bu yaşananlar” dedi.