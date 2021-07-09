AKP'li isim trafikte dehşet saçtı: Tabancasını rastgele ateşledi!

09 Temmuz 2021 Cuma, 01:15

Dijital Gaste'de yer alan habere göre Cemal Başaran, Muğla-Aydın Karayolu'nda otomobiliyle seyir halindeyken tabancasıyla havaya ateş açtı. AKP'li gencin dehşet saçtığı anları yanındaki arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Başaran, çevredeki vatandaşların canını tehlikeye attığı gibi o anın görüntülerini sosyal medyada yayımladı.

Videonun konumunu Aydın’ın Çine ilçesi olarak bildiren Başaran’ın, yanından geçen sürücülerin de hayatını tehlikeye attığı görüldü. Tehlike anlarını sosyal medyadan paylaşan Başaran, kısa süre sonra görüntüleri kaldırdı. Başaran’ın paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

İşte o görüntüler:

AK Partili maganda dehşet saçtı! AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı olan Cemal Başaran, Muğla-Aydın karayolunda otomobilin camından tabancayla etrafa ateş açtı. Sürücülerin canını tehlikeye atan Başaran'a tepkiler yağdı. pic.twitter.com/IIRvDilAFL — Dijital Gaste (@dijitalgastecom) July 8, 2021



