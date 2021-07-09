AKP'li isim trafikte dehşet saçtı: Tabancasını rastgele ateşledi!

AKP Aydın Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran, trafikte seyir halindeyken otomobilinin penceresinden tabancayla etrafa rastgele ateş açtığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 01:15
AKP'li isim trafikte dehşet saçtı: Tabancasını rastgele ateşledi!
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Dijital Gaste'de yer alan habere göre Cemal Başaran, Muğla-Aydın Karayolu'nda otomobiliyle seyir halindeyken tabancasıyla havaya ateş açtı. AKP'li gencin dehşet saçtığı anları yanındaki arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Başaran, çevredeki vatandaşların canını tehlikeye attığı gibi o anın görüntülerini sosyal medyada yayımladı.

Videonun konumunu Aydın’ın Çine ilçesi olarak bildiren Başaran’ın, yanından geçen sürücülerin de hayatını tehlikeye attığı görüldü. Tehlike anlarını sosyal medyadan paylaşan Başaran, kısa süre sonra görüntüleri kaldırdı. Başaran’ın paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

İşte o görüntüler:



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