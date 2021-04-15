AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
AKP Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Vedat Demirtaş, Twitter'da Kalaşnikof tüfeklerin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Emekli amiraller bekliyoruz" yazdı, tepkilerin ardından hesabını kapattı.
Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “sarık ve cübbe” giydiği fotoğraflar üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma'dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.
Türkiye Amiralleri konuşurken, AKP Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Vedat Demirtaş'tan skandal bir paylaşım geldi.
AKP'li Demirtaş, Twitter hesabından birçok silahın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak emekli Amiralleri tehdit etti.
Demirtaş paylaşımında, “Emekli amiraller bekliyoruz. Hodri meydan. Destanlar bizim işimiz” diye yazdı.
Demirtaş tepkilerin ardından paylaşımını sildi ve twitter hesabını kapattı.
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