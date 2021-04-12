Montrö Bildirisi'ne imzacı 14 amiralin tamamı tahliye edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında tahliye kararı verdi.
104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti. Amiral Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.
Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti. 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti.
Amiral Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.
Diğer 13 emekli amiral için ise adli kontrol talep edildi.
AMİRAL MENGİ DE TAHLİYE EDİLDİ
Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edilen emekli Tuğamiral Ergun Mengi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emekli amirallerin sevk kararının ayrıntıları şu şekilde:
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