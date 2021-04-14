Tahliye olan emekli amiraller Cumhuriyet’e yaşadıklarını anlattı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Serbest bırakılan amiraller Cumhuriyet’e konuştu. “Mavi Vatan” ismini ortaya atan emekli Amiral Cem Gürdeniz basit bir basın açıklamasından darbe iması çıkarıldığını belirterek, “Çok basit bir basın açıklamasının bir iletişim kazasına uğrayarak, bir nevi yanlış alanlara çekilmesinin sonuçlarına katlandık. Ama doğruluğumuz ve haklılığımız başından beri belliydi. Çünkü yapılan basın açıklaması çok masum. Hiçbir şekilde basın açıklaması olmasının dışına çıkan bir durum barındırmıyor. Ama bunun bir iletişim kazasına neden olacak şekilde yanlış kullanımı, bu süreci tetikledi. Türkiye yanlış bir şekilde bir tartışma mecrasına sokuldu” dedi. Yargının gerçek amacı gördüğünü kaydeden Gürdeniz, “Bu noktada Türk adaletine teşekkür etmeliyiz. Gerçek resmi çok net gördü. Olay büyümeden doğru bir kararla süreç yoluna sokuldu. Türk polisinin bu süreci yönetim şeklini de takdir ettiğimi söylemeliyim” diye konuştu.

ERDAĞ: KIRGINIM

Emekli Amiral Turgay Erdağ “Bir iletişim kazası yaşandı herhalde. Aklımızdan bile geçmeyen bir tepki oluştu. Hiç düşünmediğimiz bir şey. Biz ki FETÖ’nün hedefi olmuş, mağduriyetler yaşamış, sıkıntılı günler geçirmiş, dostlarımızı toprağa vermiş insanlarız. Hapis yatıp, beraat ettikten sonra yine FETÖ’nün TSK içindeki yuvalanmasının sıkıntılarını usanmadan anlatmışız. 15 Temmuz’dan önce bunları korkmadan söylemişiz ki o dönemde resmi yetkililerce bunlar kabul görmüyordu. Ne yazık ki kanlı kalkışma olmuş sonrasında tekrar bu devletin, milletin karanlık günler yaşamaması için elimizden geleni yapmışız. Şimdi de bir amiral olmanın verdiği hassasiyetle Montrö ve TSK’de yine FETÖ benzeri bir yapılanma olmaması için yaptığımız açıklama ile birdenbire darbeci ilan edilmişiz. Şaşkınlıkla karşıladık. Asla böyle bir niyetimiz olmadığını kamuoyu biliyor” ifadelerini kullandı. “Darbeci” suçlamasının kumpas davaları sırasında yaşadıklarından daha kırıcı olduğunu kaydeden Erdağ, “Biz askeriz, fiziki şartların ne olduğu önemli değil fakat manevi anlamda böyle bir suçlamayla gözaltına alınmak bizim çok ağırımıza gitti. Bu bizi çok üzdü, kırgınım. Kumpas davalar sırasında çok eziyet çektik ama bu kadar kırılmamıştık. O zaman hedeftik, mücadele ediyorduk. Ama burada çok haksız bir suçlamaya maruz kaldık” dedi.

Emekli amiral Ali Sadi Ünsal ise sağlık durumu nedeniyle doktor kontrolü altında evde dinlenecek.

‘EMEKLİ AMİRALLER ENDİŞE DUYMUŞTUR’

Emekli amiraller olarak Montrö ve ‘sarıklı amiral’ konusunda duyulan endişeleri bir duyuru metni ile kamuoyuna aktardıklarını söyleyen Kadir Sağdıç, “Burada emekli amiraller deniz kuvvetleri ve deniz güvenliği alanlarında son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine bazı endişeler yaşadı. Bunlardan biri Montrö Sözleşmesi. Karadeniz’den içeriye girmek isteyen ülkelerin Montrö Sözleşmesi’ni iptal ettirmek üzere baskıları var iken; geçen haftalarda sanki bu sözleşmeyi değiştirilebilir, ya da öyle bir ihtiyaç olursa buna yaklaşılabilir gibi yorumlanacak ifadelerin kullanılmasıyla beraber emekli amiraller bu konuda bir endişe duymuşlardır. Sözleşmenin değişmesi ya da kaldırılmasının Türkiye’de yaratacağı durumları paylaşmışlardır” dedi. Duyurudaki ‘Sarıklı Amiral’ konusu için de Sağdıç, “Sarıklı amiral görünümü içinde yer alan talihsiz tespitlere yeterince tatmin edici işlem yapılmamasından kaynaklı bir endişe yaşandı. Özellikle son 10 yıldır kumpas davalar üzerinden çok değerli mensupları görevlerinden edilerek tasfiye edilirken, sistem içine daha önce sinmiş olan FETÖ unsurlarının kritik görevlere getirilmesiyle 15 Temmuz faciası kanlı bir şekilde yaşandı. Halen de başta Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere, TSK ve kamu kurumları FETÖ belasından tam olarak kurtulmuş değil. Hal böyleyken sarıklı amiral imajı için etkin önlemler alınmadığı takdirde bu kez değişik tarikatlar üzerinden Deniz Kuvvetleri ve TSK yeni bir etki alanı içine alınabilir. Kuvvetlerimizin tarikatların sisteme sızma yarışına bayrak açacağı endişesi yaşanmış, amirallerimiz bu endişeyi gündeme getirmişlerdir. Bu duyurunun amacı sadece budur” diye konuştu.