AKP'li Kadak'tan tepkilerin ardından ilginç savunma

07 Mart 2021 Pazar, 22:45

Samsun'da İbrahim Zarap isimli erkek, kendisinden 3 yıl önce boşanan eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca tepki topladı.

Zarap tutuklanırken, iktidar cenahından şiddeti kınamak amacıyla yapılan paylaşımlar tepkilere neden oldu.

Paylaşımda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, ''Dakikalardır hiçbir şey yazamıyorum. Tek bildiğim artık #KadinaSiddeteHayir dememiz gerekmeyene dek savaşacağım. Şiddet gören tek bir kadın kalmayana dek. Yasalarla, toplumsal farkındalıkla, bireysel adımlarla, eğitimle, annelerle, babalarla" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Kadak'ın paylaşımına verilen yanıtlarda,'Kadına yönelik şiddet araştırılsın' önergesinin MHP ve AKP'nin oylarıyla reddedilmesine ilişkin haber de sıklıkla hatırlatıldı.

''MECLİSTE YILLARDIR SÜREGELEN BİR USUL''

Tepkilerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Kadak, ''Tüm samimiyetimle üzüntümü dile getirdiğim mesajıma binlerce hakaret yazılmış olsa da bunun haklı beklentiden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben yine de sözümü yineliyorum: şiddetin her türlüsüyle her mecrada savaşacağım. Şiddete karşı olduğunu söyleyip bizzat gösterenlere rağmen. Yasalarda boşluk varsa mutlaka doldurulmalı. En ince detayına kadar çalışmak zorundayız. Ama bu salt yasalarla çözebileceğimiz bir sorun değil. Erkeğin ‘şiddeti bilinecek diye korkması’ değil şiddet göstermeyi hiç düşünmemesini sağlamalıyız. Aklına şiddet uygulamak hiç gelmemeli. Bu usulü bilmemenizi ve eleştirmenizi anlarım. Fakat yazılanları görüp saldırma cesaretini elde etmenizi anlayamam. Taciz olaylarına ses çıkaramayan bir kişinin tüm iştahıyla saldırmasını anlayamam. Bir şiddet mağduru kadını savunurken bir başkasına şiddet göstermeyi anlayamam. Binlerce tweet atılmış. Adıma yazılanlar kadınlara şiddet uygulayan adamlarla yarışıyor. Hakaretler, küfürler yazılmış. Sebebi ise mecliste yıllardır süregelen bir usul. İktidarın muhalefetin verdiği, muhalefetin de iktidarın verdiği önergeleri kabul etmeme usulü'' diyerek kendini savundu.