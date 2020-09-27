AKP'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefetin olmaması

27 Eylül 2020 Pazar, 16:18

AKP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kale Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen kongreye; AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AKP Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AKP İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan Erkan Kandemir, Sivas'ın, her zaman AKP'nin yanında olduğunu söyledi. Sivas’ın, medeniyetlere başkentlik yapmış şehir olduğunu dile getiren Kandemir, "AK Parti siyasi hareketinin Sivas, kalbidir. Onun için sırtını Sivas'a yaslayanın sırtı yere gelmez" dedi.

“YENİ BİR SİYASET DİLİ İNŞA EDİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yeni siyaset dili inşa ettiğini kaydeden Kandemir, "Biz AK Parti’nin neferleri, ismi yarın hatırlanmayacak askerleri, Tayyip Erdoğan’ın yanında siyaset yapan AK Parti ailesi, bu tarih yazımına hep beraber ortaklık ediyoruz. Bizler de elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar katkı sağlıyoruz. Biz düne kadar 'Şuradan yürüyeceksiniz' diye yol tarif edilen bir ülkeyken, bugün 'İman varsa imkan da vardır' diyerek, kendi yolunu kendi açan, 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' diyerek, yepyeni bir gelecek inşa eden, bunun için de büyük mücadele veren bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Başkaları gibi uyuyor taklidi yapmıyoruz. Başkaları gibi 'Dokunmayalım, bulaşmayalım da bize bir yük yüklemesinler' demiyoruz. Başkaları gibi sessiz kalmayı hikmet zannetmiyoruz. Başkaları gibi ölü taklidi yapıp, bu milletten kopuk, gözünü, gönlünü başkalarına dayamayı marifet görmüyoruz.

“MİLLİ MUHALEFET YOK”

En büyük talihsizliğimiz, bu ülkede maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar, bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler. Hangi ara, hangi değer bir araya getirdi? Anlayamadık, anlamlandıramadık. 2023'e giderken önümüzde başka sınavlar var bunu görüyoruz. Bugün Türkiye iddiasını artırdıkça başka meselelerle imtihan edilecek bunu da görüyoruz" diye konuştu.