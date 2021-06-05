AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Marmara Denizi itirafı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 18:26

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen çalıştay, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı da olan Büyükakın, son günlerde tüm Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) ile ilgili şunları söyledi:

"Son deniz salyası meselesinde de benzer bir ortak hareket etme, benzer yeniden bir düşünme aşamasıyla karşı karşıyayız. Samimi bir itirafta bulunmak gerekirse biz adeta Marmara’yı foseptik gibi kullanmışız. Yani sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız. Akdeniz’den Karadeniz’e doğru dip akıntısı yolu ile gideceğini düşünmüşüz ve bu yolla devam etmişiz. Aynı zamanda Tuna Nehri üzerinden ve Karadeniz'in diğer bölgelerinden, kıyısı olan diğer ülkelerden, Karadeniz üzerinden Marmara’ya gelen kirlilik kaynaklarını da belki düşünmek ve bunu da eylem planımıza dahil etmek gerekiyor. Bir sınır ötesi durum da aslında Marmara ekosistemini etkiliyor"