AKP'li Mahir Ünal'ın o sözlerine tepki: "19 yıl neyin hazırlığıydı?"
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü ve asıl şimdi başlıyoruz" sözleri tartışma konusu oldu. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Ünal'a "Neyin hazırlığıydı? Gerçek ajandanızı 19 yıldır gizli tuttunuz da şimdi onu mu uygulamaya başlayacaksınız?" diye sordu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yarın yapılacak 7. Olağan Kongre'yle ilgili değerlendirmede bulunurken kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu.
Kongreyi “2023’ün başlangıcı” olarak tanımlayan Ünal, "Şimdi bize diyorlar ki '19 sene oldu, 20 sene oldu...' Biz de onlara diyoruz ki 'Biz daha yeni başlıyoruz'... Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında hazırlıktı. Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü ve asıl şimdi başlıyoruz. 24 Mart yeni ve büyük bir yolculuğun başlangıcı" demişti.
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Ünal'ın bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Bildirici, "Mahir Ünal, Kelebek’te Tülay Demir Oktay ile söyleşi yapmış, “Bugüne kadar yaptıklarımız hazırlıktı, asıl şimdi başlıyoruz” demiş. Neyin hazırlığıydı? Gerçek ajandanızı 19 yıldır gizli tuttunuz da şimdi onu mu uygulamaya başlayacaksınız? Keşke bunları da sorsaydı “gazeteci”!" ifadelerini kullandı.
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