AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi

19 Mart 2021 Cuma, 09:25

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek büyük kongrenin hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin kadın ve gençlik kolları ile ana kademe kongrelerinin tamamlandığını anımsatan Ünal, sürecin 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek 7. Olağan Büyük Kongre ile sona ereceğini belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:



"Büyük kongrede 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyeceğiz. Bu kongre aslında diğer il kongrelerine de bir cevap oluşturacak çünkü biz kongrede Türkiye için neye inanıyoruz, neyin mücadelesini veriyoruz ve yolculuğumuz neyin yolculuğu bunun cevabı olacak aslında. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında görmemiz gereken önemli bir şey var, bir parti düşünün 20 yaşında ve bunun 19 yılı iktidar."



"TEMEL UNSUR ERDOĞAN"

Kongrede, "istikrar ve güven" ortamını anlatan filmin gösteriminin de yapılacağını aktaran Ünal, "Tabii bu 19 yıllık iktidarın, bu istikrar ve güvenin temel aktörü kim, Recep Tayyip Erdoğan. Bugün bütün dünyada büyük bir liderlik krizi yaşanıyor ve Türkiye'nin rekabet avantajını artıran en temel unsurlardan biri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, o yüzden bir de 'lider' filmimiz olacak. İcraatlarımızı anlattığımız bir infografik filmimiz olacak. Bir kongre şarkımız ve klibimiz olacak ve bir de tabii kongre tema müziğimiz olacak." dedi.

Mahir Ünal, AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partiyi davet ettiklerini dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ BİR MYK OLUŞTURACAK"

Mahir Ünal, kongrenin ardından AKP MKYK'de yapılması planlanan değişikliklere ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğal olarak 2023 seçimlerini gerçekleştirecek kadrolar oluşturulacak. AK Parti'nin temel özelliklerinden bir tanesi, AK Parti'de siyaset, makam ve mevki siyaseti değil, görev ve sorumluluk siyaseti vardır. Tabii ki bir bayrak değişimi olacak, yeni arkadaşlarımız gelecek, il kongrelerimizde yaklaşık yüzde 70'lik bir yenileşme oluşturduk, kadın ve gençlik kollarımızla beraber şimdi büyük kongrede, Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak."