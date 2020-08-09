AKP'li Milletvekili'nin bir ayda 8 Covid-19 testi yaptırmasına TTB'den sert tepki

09 Ağustos 2020 Pazar, 20:21

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun kendisine yaptırdığı 8 Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etmesinin ardından Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) tepki geldi.

"BU BİR SKANDALDIR"

TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman yayınladığı bir basın açıklamasıyla AKP'li Türkoğlu'nun yaptırdığı 8 testin adil ve kabul edilir olmadığını ifade etti. "Bir milletvekiline bir ay içerisinde uygulanan 8 test kabul edilemez" diyen Prof. Dr. Adıyaman, olayı, "Bu bir skandaldır" sözleriyle niteledi.

TTB Başkanı Adıyaman tepkisini, “Günlük test sayıları risk faktörlerine mi, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına mı, Meclis'te çalışanlara mı yapıldığı açıklanmalı" sözleriyle sürdürdü.

"HANGİ MANTIKLA"

Adıyaman meclisteki test uygulamasına da tepki göstererek, "Mecliste çalışan bir milletvekiline haftada 2 kez testin hangi mantıkla, hangi bilimsel veriyle yapıldığının açıklanmasını istiyoruz" dedi.