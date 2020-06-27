AKP'li Mücahit Birinci Erdoğan'a 'dislike'ı dış güçlere bağladı: Pensilvanya güdümlü makineler devrede

27 Haziran 2020 Cumartesi, 15:48

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, YKS öncesi gençlerle biraraya geldiği video konferans buluşmasının 342 bin kişi tarafından dislike (beğenmeme) edilmesini FETÖ'ye bağladı. FETÖ'cü bot hesaplar tarafından saldırıldığını söyleyen Birinci, dislike atanları da Türkiye düşmanı ilan etti.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Birinci şunları söyledi:

"Bunlar YouTube'da, Cumhurbaşkanımızın paylaşımına, bot hesaplarla saldırıyorlar. İşleri güçleri manipülasyon, işleri güçleri algı, işleri güçleri sanal hayat. Gerçeklikle bağı kopmuş bunların.

Ey Türkiye düşmanlığında birleşenler! O yol yol değil, sonunuz hep hüsran olacak! Cumhurbaşkanımızın YouTube paylaşımına yapılan "dislike" saldırısı, sanmayın ki şahıslar tarafından yapılıyor. Pensilvanya güdümlü yazılımlar ve makineler devrede."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce sosyal medya üzerinden gençlerle gerçekleştirdiği video konferans buluşmasında, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmış, sınavların ertelenmemesi kararını eleştiren gençler, yorumlara "Oy moy yok", "Sandıkta görüşürüz" yazmıştı. Bu yorumların hemen sonrasında videonun yazışma sistemi durdurulurken, yayına çok sayıda dislike atılmıştı.