'Dislike' yağmuruna tutulan görüşmenin hazırlık görüntüleri ortaya çıktı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 10:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerle video konferans yöntemiyle buluştuğu görüşmenin hazırlık görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Erdoğan'ın "Murat bak bu ceketin duruşu iyi değil. Böyle mi duracak, göbek çıksın? Hasan sen anlıyor musun?" ifadelerini kullandığı duyuldu. Daha sonra görüntü kesildi.

Yayında öğrenciler Erdoğan'a YKS kararları nedeniyle tepki gösterdi, yorumların engellenmesinin üzerine gençler protestolarını #OyMoyYok etiketiyle Twitter'a taşıdı.

Erdoğan'ın gençlerle yaptığı yayının YouTube'daki videosuna kısa sürede 280 binden fazla 'dislike' atıldı. (Youtube'da beğenmeme butonuna basılması) Sayı her geçen dakika daha da artıyor.



