'Dislike' yağmuruna tutulan görüşmenin hazırlık görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan'ın, YKS'ye girecek öğrencilerle yaptığı ve 'dislike' yağmuruna tutulan görüşmenin hazırlık görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerle video konferans yöntemiyle buluştuğu görüşmenin hazırlık görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Erdoğan'ın "Murat bak bu ceketin duruşu iyi değil. Böyle mi duracak, göbek çıksın? Hasan sen anlıyor musun?" ifadelerini kullandığı duyuldu. Daha sonra görüntü kesildi.
Yayında öğrenciler Erdoğan'a YKS kararları nedeniyle tepki gösterdi, yorumların engellenmesinin üzerine gençler protestolarını #OyMoyYok etiketiyle Twitter'a taşıdı.
Erdoğan'ın gençlerle yaptığı yayının YouTube'daki videosuna kısa sürede 280 binden fazla 'dislike' atıldı. (Youtube'da beğenmeme butonuna basılması) Sayı her geçen dakika daha da artıyor.
Video Haberler
- İstiklal Caddesi’nde hareketlilik!
- 'Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz'
- Canlı yayında polisle maske tartışması!
- CNN Türk spikeri canlı yayında işi bıraktığı açıkladı
- Peş peşe feci kazalar! 9 ölü ve yaralılar var...
- Ekonomik değeri yüksek! İskenderun'da ilk kez görüldü
- AVM'de kavga! Küfür etti, yumrukların hedefi oldu
- Kılıçdaroğlu anket açıkladı! İşte o oranlar
- İmamoğlu gönülleri fethetmeye çağırdı! İşte o video
- Uyarılarda bulundu! Binlerce telefon her an kapanabilir