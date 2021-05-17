AKP'li Numan Kurtulmuş'tan ‘Ben aşılıyım’ videosuna tepki
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı ve 'Go Turkey' isimli sosyal medya hesabında paylaşılan "Ben aşılandım" videosuna tepki gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu sosyal medya tanıtım hesabından bir video paylaşıldı. Videoda, çalışanların yüzünde 'Ben aşılıyım' maskesi görüldü. Yayımlanan video gelen büyük tepkilerin ardından sosyal medya hesabından kaldırıldı.
'BU YAZI YAZILMAYABİLİRDİ'
A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, skandal videoya ilişkin "Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi" ifadesini kullandı.
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