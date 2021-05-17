AKP'li Numan Kurtulmuş'tan ‘Ben aşılıyım’ videosuna tepki

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:37

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu sosyal medya tanıtım hesabından bir video paylaşıldı. Videoda, çalışanların yüzünde 'Ben aşılıyım' maskesi görüldü. Yayımlanan video gelen büyük tepkilerin ardından sosyal medya hesabından kaldırıldı.

'BU YAZI YAZILMAYABİLİRDİ'

A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, skandal videoya ilişkin "Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi" ifadesini kullandı.