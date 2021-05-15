AKP'li vekil 'bir hesap var' dedi: Bakanımız Soylu'yu korumamız lazım

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:46

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya kanalı aracılığıyla ortaya attığı iddialara ilişkin konuştu.

Yerel Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programında konuk olan AKP'li milletvekili Orhan Erdem, Peker'in iddiaları için "Bir hesap var görünüyor" derken "Biz, şu an küçük bir fotoğraftan görüyoruz. Yarın yetkililer daha geniş açıklamalar yapacaktır" diye ekledi.

AKP'li Erdem, iddialar karşısında yargının harekete geçmesi yönündeki çağrılara da kaşrı çıkıp "Bir mafya ile adı anılan, birçok sıkıntılı işle adı anılan birinin bir söylemiyle savcılar harekete geçerse, bütün namussuzlara yeni bir alan mı açalım yani?" ifadelerini kullandı.

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem’in konuşmasının ilgili bölümleri şöyle:

"PEKER GİBİLER ÇIKACAK"

“Bu yayınlar, bu ülkeye yakışmıyor. Mafya ile adı anılan birinin söylemleri ile bu ülkede kararlar verilecek değil. Sayın Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde çok kişinin nasırına, ayağına bastı. Yarın daha net göreceğiz. Bugün terördeki başarı... Neredeyse Güneydoğudaki mücadele bitiyor. Sayın bakanımız, çok önemli bir dönemin bakanlığını yaptı. Milletin de gönlünde bir yer kazandı. Kendisinin seveni kadar bu süreçte kayıpları olan, alanları daralanlar da vardır. Sedat Peker gibi insanlar çıkar, çıkacaktır. Yarın daha net görürüz neler olacağını. Daha çok erken.

NAMUSSUZLARA ALAN MI AÇALIM?

Gerektiği yerde muhakkak soruşturma açılır. Cumhurbaşkanımız bunlara müsade etmez. Bir mafya ile adı anılan, birçok sıkıntılı işle adı anılan birinin bir söylemiyle savcılar harekete geçerse, bütün namussuzlara yeni bir alan mı açalım yani? Bir yerden pis koku geliyorsa bu devletin çok ciddi istihbaratı var. Cumhurbaşkanımıza bunun bilgileri gider. Gerekenler yapılır. Türkiye, 90’lara Allah’ın izniyle geri dönmez. Ara ara böyle atraksiyonlar oluyor. Yurt dışına kaçmış biri, her gün bir video yayınlıyor. Çeşitli söylemlerde bulunuyor. Her video yayını yapanın arkasından gidecek olsa istihbaratı, savcısı bir ülkenin demokratik duruşunun ve adaletinin bir anlamı kalmaz. Gereken yapılacaktır, bundan emin olun. 90’lara falan da Türkiye dönmez. Bu ülke, 15 Temmuz’da nasıl bir tutum gösterdi, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin sokaklara çıktı. Tankların önünde durdu. Türkiye, Cumhurbaşkanına güvendiği için de arkasında durdu.

SOYLU BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Bu olayın arka planını zaman bize gösterecek. Bu cesaret nereden alınıyor? Siyasette olanların imtihanı çok zor. Bir adam Türkiye’yi dolandırıyor, kaçıyor bakanlıkta bir fotoğrafı çıkıyor hemen yayınlanıyor. Bunlara bakıp ilişkiler kurarsak olmaz. Bir hesap var, görünüyor. Türkiye, büyük bir devlet. Sayın Soylu, yaptığı hizmetlerle bu milletin gönlünde bir yer aldı. Büyük bir tehdit altında olan bir bakanımız. Onu korumamız lazım. Allah, yardımcısı olsun. Her haberle bakanlar istifa edecek olsa, her videoyla bakanlar istifa edecek olsa ne ülke yönetilir ne de bir adım atılır. Bunlar geçmişte de yaşandı, bugün de yaşanıyor. Geri planını bilmemiz lazım. Biz, şu an küçük bir fotoğraftan görüyoruz. Yarın yetkililer daha geniş açıklamalar yapacaktır. Sayın Soylu, beş paralık adamlarla, işlerle uğraşacak biri değil. Buna da tenezzül etmez. Bir yerlerden menfaatleri kesilenlerin, onlara da sıranın geldiğini anlayanların son çırpınışlarıdır bunlar.”