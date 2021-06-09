AKP'li Şakir Ercan Gül’ün 'çift maaş' aldığı ortaya çıktı
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün çift maaş aldığı belgeyi paylaştı.
Çift maaş alana AKP’li bürokratları ifşa etmeye devam eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün çift maaş aldığını ortaya çıkardı.
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün, aynı zamanda Sun Express A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu duyurdu.
TOPLAM 67 BİN 179 TL MAAŞ
Yavuzyılmaz, ''AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün, aynı zamanda Sun Express A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan Yardımcılığı maaşı: 27 bin 917 TL. Sun Express Yönetim Kurulu ücreti: 3 bin 750 Avro. Aylık toplam gelir: 27 bin 917+39 bin 262=67 bin 179 TL '' paylaşımını yaptı.
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