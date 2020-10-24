AKP'li oyuncu Recep Terzi'den Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalanması ile ilgili iğrenç paylaşımlar
Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalanmasına sevinen AKP’li oyuncunun 'Ferahladım' videosuna tepki yağdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen oyuncu Recep Terzi'nin paylaşımları büyük tepki çekti.
Terzi, "Ekrem İmamoğlu korona olmuş" yazdıktan sonra, "Ay nasıl ferahladım" repliğinin geçtiği bir video paylaştı. Ayrıca koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de çirkin paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı
İşte Recep Terzi'nin tepki çeken iğrenç paylaşımları:
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