AKP'li oyuncu Recep Terzi'den Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalanması ile ilgili iğrenç paylaşımlar

Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalanmasına sevinen AKP’li oyuncunun 'Ferahladım' videosuna tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 21:28
AKP'li oyuncu Recep Terzi'den Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalanması ile ilgili iğrenç paylaşımlar
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen oyuncu Recep Terzi'nin paylaşımları büyük tepki çekti.

Terzi, "Ekrem İmamoğlu korona olmuş" yazdıktan sonra, "Ay nasıl ferahladım" repliğinin geçtiği bir video paylaştı. Ayrıca koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de çirkin paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı

İşte Recep Terzi'nin tepki çeken iğrenç paylaşımları:


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