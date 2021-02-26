AKP'li Özlem Zengin'den 'saldırı' açıklaması

26 Şubat 2021 Cuma, 17:44

Sancaktepe Belediyesi'nde 28 Şubat 1997'de yaşanan olaylar anıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde gerçekleşen etkinliğe AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de katıldı.

Zengin’in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

‘BİZİ AK PARTİ’YE GETİREN ŞEY 28 ŞUBAT’TIR’

“Bizi AK Parti’ye getiren şey 28 Şubat’tır. Bizim orayı yarıp çıkmamız gerekiyordu. Bir siyasetin başarılı olabilmesi için sahici bir hikayesinin olması gerekiyor. Biz o hikaye ile yola çıktık ve daha yürüyoruz, yapacak çok işimiz var. Ben de 2015 yılında kendi kıyafetleriyle aday gösterilip yemin edebilen milletvekili oldum. Şu anki durumum çok kıymetli bir şey. Bir yıl evvel bana yine 'bu kadına haddini bildirin' dediler.

‘ŞAHSIMA SALDIRILAR VAR’

Bu saldırılar ben olduğum için değil, temsil ettiğim şeyler yüzünden ortaya çıkıyor. Hiç bitmeyen kadın meselesi tartışmamız var. Onlar daha fazlasını bildiğine inanıyor ve değerli adlediyorlar. Hepimiz aynı değerdeyiz. Bugün yine bir yazar, 'Özlem Zengin yine başörtüsünden bahsediyor' diyor. Ben sadece başörtüsünden bahsetmiyorum aynı zamanda baş örtüsünden de bahsediyorum. Biz kendi hikayemizi anlatamayacak mıyız? Hem kendi içimizde hem kamuoyuyla konuşamayacak mıyız? Başka kadınların da hikayesi var. Onlar bizi hiç duymuyor.

‘İNANDIĞIMIZ VE VAZGEÇMEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK’

Üniversiteyi bitiriyorsun, seçilmek istiyorsun, avukatsın bunları kabul etmiyorlar. Bizim iddiamız cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, kadınlar hiçbir ayrım olmadan herkes aynı hakka sahip olsun diye uğraşıyoruz. Bizim inancımızda küçük olanı kendine almak edeptendir, Allah bereketlendirir ve fazlasını verir. 28 Şubat’ta ben başörtülü olmayan biri olarak arkadaşlarımıza destek verirken bir grup insan başörtüsünü terk edin diyordu. Birlik beraberlik olsaydı, daha kolay halledilirdi. Şimdi de bir grup insan nifak tohumu oluşturmaya çalışıyor. Biz çok zekice eylemlerden geçerek, Türkiye’nin demokrasi algısını dönüştürdük. O çıtayı başka yere taşıdık. Bizim insanımız siyasetin içinde var olurken fikir ve inançlarıyla var oluyor. Oyunu da böyle veriyor. Mecliste yaptığım konuşma ile Instagram hesabım bloke edildi. Yasak karşısında bir çalışıyorsak, bin çalışırız. Tokat’taki kadın kongresinde bir kadın; 'Özlem Hanım üzülme biz sana dua ediyoruz, arkandayız' dedi. Güç varlıkta değil, üzerinde ince pardesüyle gelen kadının inancında. Biz buraya inandığımız ve vazgeçmediğimiz için geldik.