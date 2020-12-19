AKP'li Özlem Zengin'e "çıplak arama" tepkisi: "Beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız"

19 Aralık 2020 Cumartesi, 17:40

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te yaptığı bir konuşmada, "Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını" dile getirdi. Gergerlioğlu'nun iddiasına yönelik konuşan AKP'li Özlem Zengin, "Meclis'i terörize ediyor, çıplak arama yoktur" dedi.

AKP'Lİ ZENGİN'E TEPKİ

Gezi Parkı davasında yargılanan Mücella Yapıcı, Özlem Zengin'in açıklamalarına, "Bir parkı savundum diye beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız ve bunu başka kadınlar yaşamasın diye açık açık ifşa etmek zorunda kaldım" şeklinde yanıt verdi.

AKP'li Zengin'e, "Siz de hiç utanma arlanma yok mu?" diyerek tepki gösteren Yapıcı, "Açtığım dava hala devam ediyor...Susun bari" ifadelerini kullandı.

GERGERLİOĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Üniveristeli kadın öğrencilere yönelik "Çıplak arama" iddiasını Meclis gündemine taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda polis, suç duyurusunda bulundu.