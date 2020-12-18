AKP'li Şahin Tin'in 'kebap fişleri' haberine erişim engeli
Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yediği kebap fişlerini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı'na yazdırdığına ilişkin haber Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişimden kaldırıldı.
Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yediği kebap fişlerini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı'na yazdırdığına ilişkin haber Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişimden kaldırıldı.
Mahkeme, haberin yayınlandığı gün olan 17 Aralık'tan bir gün sonra yapılan başvuruyu jet hızıyla değerlendirdi ve aynı gün haberin Şahin Tin'in "kişilik hakkını ihlal edici nitelikte bulunduğu değerlendirilmekle erişim engelleme talebi yönünden kabulüne dair" karar verdi.
"Kuru ekmek yiyorsa aç değildir" sözleriyle gündeme yerleşen Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yediği kebapları Denizli Çivril Belediye Başkanlığı'na yazdırarak belediyeye ödettiğini anlatan haberler yayından kaldırıldı.
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