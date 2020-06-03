AKP'li Şamil Tayyar'dan Doğu Perinçek'e: Haddini bil
Son seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e AKP’den çok sert tepki geldi.
AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Erdoğan'a 'İslamcı Kemalist' rolü biçtiği gerekçesiyle Doğu Perinçek'i uyardı ve "haddinizi bileceksiniz" dedi.
“Erdoğan İslami Kemalist oldu’ diyen Perinçek'i dün akşam Twitter hesabından hedef alan Şamil Tayyar, "Cumhurbaşkanımıza ‘İslamcı Kemalist’ diye rol biçen, AK Parti’nin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım" diye yazdı.
Tayyar aynı tweet'inin devamında sadece FETÖ karşıtlığının Perinçek'i değerli kılmayacağını ifade ederek "İlave meziyetlere ihtiyaç var" dedi.
Şamil Tayyar'ın 'ilave meziyetler' sıralaması ise şöyle oldu
1- Haddinizi bileceksiniz.
2- Darbe seçmeyeceksiniz.
3- Milli olacaksınız."
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