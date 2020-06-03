AKP’li Şırnak Belediyesi 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni sorunlar arasında sıraladı
AKP’li Şırnak Belediyesi, 2024 hedeflerine etki eden sorunlar arasında siyasal sistemin değişmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinde değişiklikler yapılmasını gösterdi.
AKP’li Şırnak Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planında, belediyenin ulaşmak istediği hedeflere ilişkin sorunlar ve etkenler yer aldı.
Politik sorunlar başlığı altında “Siyasal sistemin değişmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinde değişiklikler yapılması” ifadelerine yer verilirken, ekonomik sorunlar “Ekonomik krizin derinleşmesi, ekonominin daralma eğilimine girmesi, artan işsizlik oranları ve istihdam sorunu” diye sıralandı.
Belediye zayıf yönleri arasında “deneyim eksikliği, denetim eksikliği, liyakate yeterli önem verilmemesi, çalışanlar arasında ve üst yönetimle iletişim eksikliğini” gösterirken, kendilerini tehdit eden unsurlar arasında “yaşam alanlarının eksikliği, tarım alanlarında küçülme, kamu yatırımlarının azalması” yer verdi.
Şırnak Beleiye Başkanı Mehmet Yarka'nın plan için kaleme aldığı yazıda, "Yasaların bizlere verdiği yetkiye dayanarak hazırladığımız 2020-2024 Şırnak Belediyesi Stratejik Planında kente ilişkin vizyonumuzu; 'Tarihinden Dolayı Doğuştan Marka Şehir Olan İlimizi; Temiz, Disiplinli, Çağdaş, Yeşiller İçerisinde, Sosyal Belediyecilik Açısından Öncü, Kültür ve İnanç Turizminin Önemli Merkezlerinden Olan, Bir Dünya Kenti Yapmaktır' şeklinde belirledik" dedi.
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