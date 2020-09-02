AKP'li Tamer Akkal'dan Demirtaş ve çocuklarına skandal hakaret
AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, cezaevinde çocuklarıyla görüşme yapması engellenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında skandal ifadeler kullandı. Akkal, "İt" diyerek Demirtaş'a ve çocuklarına hakaret etti. Akkal daha sonra paylaşımını sildi.
Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş çocukların babalarıyla görüşmesine cezaevi yönetimi tarafından izin verilmediğini açıklamış, Demirtaş, "Selahattin'in, kızlarımız Delal ile Dılda'yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi" demişti.
AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Demirtaş'ın çocuklarıyla görüşememesi hakkında skandal ifadeler kullandı.
Akkal, "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.. " dedi.
Akkal daha sonra söz konusu paylaşımını sildi.
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