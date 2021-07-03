AKP'li Tevfik Göksu'nun İBB'yi suçladığı 'yalanına' belgelerle yanıt

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı’ndaki yardım kampanyasına önce izin çıkmamış yoğun tepki sonrası ise izin verilmişti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Twitter hesabından vakfın ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak üzere yapacağı yardım kampanyasıyla ilgili "CHP’li İBB Başkanı her zamanki gibi… Yine yalan, yine algı ve yine manipülasyon peşinde" paylaşımı yaptı.

BELGELERLE YANIT VERDİ

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, kampanyaya izin verilmediği iddiasının yalan olduğunu savunan AKP'li Göksu'ya belgelerle yanıt verdi. Başvurunun reddedildiğine dair belgeyi paylaşan İYİ Partili Özkan, "Bari bu mübarek günde Yalan konuşma Tevfik Göksu" ifadelerini kullandı.