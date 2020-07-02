AKP'li Toraman, 'Sivas Katliamı'na 'Sivas Katliamı' diyenler hakkında suç duyurusunda bulundu

02 Temmuz 2020 Perşembe, 10:54

Sivas'ta AKP Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliğ yapan Murat Toraman, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas Katliamı için Sivas Katliamı diyenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Toraman, 'Sivas Katliamı' ifadesinin Sivas'ın imajına zarar verdiği iddia ederek, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

"1993 yılından bu yana herkesin ortak acısı olan, 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, Sivaslılar başta olmak üzere tüm dünyanın vicdanlarını yaralayan olay için bir Sivaslı olarak, belli bir kesimin, “Sivas Katliamı” vurgusu yapmasından rahatsızlık duymaktayım" diyen Toraman, suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"1993 yılında yaşanan ve Sivaslılarla, Sivasla asla alakası olmadığına inandığımız Madımak Olayı´nın, 27 yıldır belirli bir kesim tarafından Sivas´a maal edilmesini şiddetle reddediyorum. Böyle üzücü olayı Sivaslılar olarak tasvip etmemiz asla mümkün değildir.

(...)

1993 yılında yaşanan acı olayın bana göre Sivas ismi ile yan yana anılması bile zuldür. Olayın gerçekleştiği yer olan Madımak Oteli, olayı anmak ve anımsamak isteyenler için yeterli olmalıdır. “Sivas Olayı” bile demeye gönlüm razı değildir. Kaldı ki bu yaşanan üzücü olay için “Sivas Katliamı” denmesini isteyenler veya özellikle bu ifadeyi kullananlar da yok değildir.

Bir Sivaslı olarak, bir Sivas aşığı olarak, bir sünni olarak, alevilerle kardeşçe yaşayan bir vatandaş olarak, olaylarla hiç bir alakası olmadığı halde suçsuz yere aylarca mahkum edilen bir dedenin torunu olarak, bu olayın acısını iliklerine kadar yaşamış biri olarak, 1993´de yaşanan olaylar için “Sivas Katliamı” ifadesini kullanan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve cezalandırılmasını istiyorum.”