AKP'li Turan: Erkan Oğur'a da isyan ediyorum, sorsanız devrimciler, sorsanız solcular

20 Nisan 2021 Salı, 20:16

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın türküsüne eşlik etmesine yöneltilen eleştirilere "İçimin bir köşesi cız etmişti" yanıtını veren Erkan Oğur ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yönelik açıklamalarda bulundu.

AKP'li Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

'ERKAN OĞUR'A DA İSYAN EDİYORUM'

Turan, mahalle baskısını, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "sanat" çalışmasına davet ettiği Erkan Oğur'da gördüklerini dile getirdi.

Erkan Oğur'un "Sen nasıl İbrahim Kalın ile iş yaparsın" yaygarasına 3 gün dayanamadığını belirten Turan, "Erkan Oğur'a da isyan ediyorum. Sorsanız devrimciler, sorsanız solcular. Bunların devrimciliği, rakı masasında kadeh kırmaktan ibaret. Ne devrimciliği? Devrimci bir insan, yaptığı doğru bir işi savunmaz mı? Devrimci olan insan, sanat adına yaptığı güzel bir çalışmayı sonuna kadar götürüp, sahip çıkmaz mı? Üç, beş eleştiri olduktan sonra, 'Ben yanlış yaptım, hata ettim' der mi?" diye sordu.

'BU ÜLKENİN BİR TEK KURUŞU MERKEZ BANKASI'NDAN KAYBOLMAMIŞTIR'

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "128 milyar dolar nerede?" sorusunu yinelediğini anımsatan Turan, "Geçen hafta para kaybolmuş gibi davranan Kılıçdaroğlu, bu hafta 'Var ama kime satıldı?' tarzı eleştirilere başladı. O kadar samimiyetsizler ki, o kadar reel hayattan uzaklar ki ne dediklerini kendileri de bilmiyorlar. Bir ajans çalışmasıyla karşı karşıyayız. Düne kadar Merkez Bankası için aynı usuller varken bir anda 3 parti düğmeye basmışçasına, aynı gün aynı saatte eyleme, söyleme başladılar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "samimiyetsiz siyasetin tam karşılığı" olduğunu ifade eden Turan, "Bu ülkenin bir tek kuruşu Merkez Bankası'ndan kaybolmamıştır. Bu ülkenin tüm Merkez Bankası kayıtları, devletin arşivlerinde vardır. Bizim açıklamamıza inanmıyorsunuz, kendi CHP vekilinizin, altını çizerek 'Tüm kayıtlar bankada var, isteyen bakabilir, kaybolan bir para yok' demesine de mi inanmıyorsunuz? Adam bunu dedi, akşama kadar linç ettiler. Çünkü CHP'de tek adamlık var. CHP'de özgürlük yok." değerlendirmesinde bulundu.