AKP'li Turan: İnce'ye yapılan büyük nezaketsizlik

06 Ağustos 2020 Perşembe, 16:25

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Çan ilçesinde partililer ile oda ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan AKP'li Turan, yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce üzerinden CHP'nin kurultayına değinip Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Muharrem İnce için "Bir Cumhurbaşkanı adayının, kurultay boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü." diyen Turan, siyasette "vefa" ve "saygınlığın" öneminden dem vurdu.

Turan, "Muharrem İnce kongrede en arkada tuvalet kenarına oturtuluyor. Muharrem İnce'ye yapılan bu tavır, Cumhurbaşkanı Adayı olarak oy veren seçmene de büyük nezaketsizlik. Bundan Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığı söylenemez. Siyasette rekabet tabii ki önemlidir; ancak vefa ve saygınlık çok daha kıymetlidir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yarın bu tavrın Kılıçdaroğlu'na yapılmayacağının garantisini kimse veremez." diye konuştu.

İnce'nin yeni parti kurma iddialarına ilişkin de konuşan Turan, bu konunun AKP'nin meselesi olmadığını söylerken "Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." dedi.