Yetkin'den Peker yazısı: "Gelişmeler Susurluk'tan daha büyük bir skandalın patlayabileceğine işaret ediyor"
Gazeteci Murat Yetkin, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin değerlendirmesinde Susurluk Skandalı'ndan daha büyük bir skandalın patlayabileceği yorumunda bulundu.
Gazeteci Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden video ile yayınladığı konuşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yetkin Report'ta kaleme aldığı "Yıl 2021: “Mafyatik şahıs” ile İçişleri Bakanı düelloda" başlıklı yazısında, 2021 yılı Türkiye’sinde gündemi Peker'in yayınladığı videoların belirlediğini dile getiren Yetkin, "Fethullahçı şahısları Moğolistan’da Kosova’da bulup getiren Türk devlet güvenlik aygıtı Cumhurbaşkanlığı katı tarafından “mafyatik” olarak tanımlanan Sedat Peker’i, şahsın her videosunda meydan okumasına rağmen bulamıyor mu? Yoksa ABD’ye adeta Fethullah Gülen’in iade edilmemesi için gazete kupürlerini kanıt diye gönderen hükümetin Peker’in dışarıda kalmasının daha iyi olacağı yolunda bir değerlendirme mi var devlet katında?" diye sordu.
"Gelişmeler adeta yeni ve 1996’daki Susurluk Skandalına benzer ama muhtemelen ondan daha büyük bir skandalın patlayabileceğine işaret ediyor." diyen Yetkin, sözkonusunun sadece Peker'in videoları ile sınırlı olmadığına işaret edip Sezgin Baran Korkmaz ve Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili yürütülen dolandırıclık soruşturmalarına ve bütün bunların Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili "128 milyar dolar" tartışmaların yaşandığı süreçte meydana gelmesine dikkat çekti.
Yetkin, "Konumuza dönersek, uluslararası petrol ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı, dolayısıyla kara para aklama bağlantılı ilişkiler varsa, bunların sadece Türkiye içinde kalan bir hesaplaşmayla sınırlı kalacağını düşünmek saflık olur" dedi.
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