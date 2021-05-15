CHP'li Bülbül'den Soylu'ya 8 Sedat Peker sorusu

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:00

Suç örgütü lideri Sedat Peker son günlerde yayınladığı videolarda hükümetle ilgili pek çok iddia ortaya attı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu iddiaların bir kısmını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bülbül önergesinde, “Geçtiğimiz günlerde suç örgütü lideri Sedat Peker’in internet üzerinden ortaya attığı iddialar kamuoyunda tartışmalara ve soru işaretlerine neden olmuştur. Bu kapsamda başta Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi ve Anayasa’nın 74. maddesinde yer alan bilgi edinme hakkının yerine getirilmesi ve ilgili konular hakkında şeffaf bir şekilde kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir” dedi.



Bülbül önergesinde Soylu’ya, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve Milletvekili oğlu Tolga Ağar ile ilgili iddiaların yanı sıra Peker’in akrabası Hakan Fazlıoğlu'nun nikâh şahidi olduğu yönünde ortaya çıkan fotoğraflarında aralarında olduğu şu soruları yöneltti: