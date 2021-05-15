CHP'li Bülbül'den Soylu'ya 8 Sedat Peker sorusu
Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını sordu. Bülbül, “Başta Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi ve Anayasa’nın 74. maddesinde yer alan bilgi edinme hakkının yerine getirilmesi ve ilgili konular hakkında şeffaf bir şekilde kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir” dedi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker son günlerde yayınladığı videolarda hükümetle ilgili pek çok iddia ortaya attı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu iddiaların bir kısmını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bülbül önergesinde, “Geçtiğimiz günlerde suç örgütü lideri Sedat Peker’in internet üzerinden ortaya attığı iddialar kamuoyunda tartışmalara ve soru işaretlerine neden olmuştur. Bu kapsamda başta Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi ve Anayasa’nın 74. maddesinde yer alan bilgi edinme hakkının yerine getirilmesi ve ilgili konular hakkında şeffaf bir şekilde kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir” dedi.
Bülbül önergesinde Soylu’ya, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve Milletvekili oğlu Tolga Ağar ile ilgili iddiaların yanı sıra Peker’in akrabası Hakan Fazlıoğlu'nun nikâh şahidi olduğu yönünde ortaya çıkan fotoğraflarında aralarında olduğu şu soruları yöneltti:
- 3 Nisan 2016 yılında, suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabası olduğunu söylediği Reşat Fazlıoğlu’nun yeğeni Hakan Fazlıoğlu'nun Gaziosmanpaşa'da kıyılan nikahında şahitliğini yaptığınız yönünde yayınlanan fotoğraflar doğru mudur? Doğru ise konuyla ilgili “ispatlanırsa” şeklinde beyan ettiğiniz cümlelerin arkasında mısınız?
- 2015 yılında Sedat Peker’e İstanbul Valiliği’nce neden koruma verilmiştir? Koruma kararı çıkartıldığı dönemde Peker hakkında soruşturma var mıdır?
- 9 Haziran 2020 yılında Kolombiya’da yakalanan ve “son varış yeri Türkiye” olarak açıklanan yaklaşık 265 milyon dolar değerindeki 4,9 ton kokain hakkında soruşturma yapılmış mıdır? Soruşturmanın sonucu ne olmuştur?
- Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, FETÖ davası kapsamında ceza alan Mubariz Mansimov’un Fethullah Gülen ile görüşmek için Pensilvanya’ya gittiğini belirterek “Kendisi defalarca oraya gitmiştir, herkes bilir. Bir seferinde beraber gitmiştik. Benim gidiş gelişimden de devletin bilgisi vardır” demiştir. Eski Bakan Ağar’ın Pensilvanya’ya yaptığı ziyaretten kimlerin haberi vardır? Hangi tarihte gerçekleşmiştir? Ağar kimlerle görüşmüştür?
- Mehmet Ağar hakkında Gülen’i ziyaret ettiği gerekçesiyle herhangi bir FETÖ soruşturması açılmış mıdır? Açmayı düşünüyor musunuz?
- Yeldana Kaharman’ın ölümünden birkaç ay önce Yalıkavak Marinada olduğuna dair bazı fotoğraflar paylaştığı görülmüştür. Kaharman’ın ölümü hakkında da son günlerde ortaya atılan iddialar ve adli tıp raporundaki bazı unsurlar göz önünde bulundurularak Kaharman’ın ölümü hakkında kapatılan soruşturma yeniden açılacak mıdır?
- 7) Yeldana Kaharman’ın ölümünden önce HTS kayıtları alınmış mıdır? Ölmeden önce Tolga Ağar ile konuşmuş mudur? Evinin bulunduğu yerdeki sinyal bilgilerinde Ağar’ın baz bilgileri var mıdır?
- 8) Bugün mafya pisliği dediğiniz Sedat Peker, “oluk oluk kanlarınızı akıtacağız” diyerek, şehir şehir “AK Parti’ye oy toplamak” amacıyla miting yaparken, neden göz yumdunuz?
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