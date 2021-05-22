AKP'li vekil hız yapan yeğenini uyardı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:37

AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın'ın yeğeni Enes Aydın, sosyal medya hesabından halasına ait Porsche marka araçla trafik polislerinin önünde 215 kilometre hızla geçtiği anları paylaştı. Videolarda aracın ön camından yansıyan Milletvekili Tanıtım Kartı dikkat çekti. Enes Aydın'ın, farklı videolarda trafiği tehlikeye atarken ve aracın çakarını açtığı görülüyor.

Gündüz saatlerinde çekilen ve günler önce paylaşılan bir başka video da Aydın’ın aracı kullandığı görülüyor. Bu videoda da Enes Aydın'ın araçtaki siren ve çakarı kullandığı dikkat çekti.

AKP’Lİ AYDIN: DERS OLACAĞINA İNANIYORUM

Enes Aydın’ın aracı kullanırken çektiği videolar sosyal medyada yayılmasının ardından dün AKP’li Sare Aydın Twitter hesabından aracın kendisine ait olduğunu doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Gençlere olan inancımı ve sevgimi herkes bilir. Üni (üniversite) öğrencisi yeğenimin müsadem dışında şahsi aracımı, asla tasvip etmeyeceğim şekilde kullanmış olmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Uyarılarımı ve ikazımı yaptım. Yanlışının, onun hayatı için büyük bir ders olacağına inanıyorum. Ben hayatım boyunca seviyeli iletişimin ve doğru bilginin büyük bir güç olduğuna inandım. Gençlerime de bunu öğrettim. Yorumlara bakınca yazma ihtiyacı hissetim. Bir kaza meydana gelmemiştir. Doğru sözler ve işler şiarımız olsun gençler. Yiğenime de söyledim merak etmeyin.”