Alaattin Çakıcı'nın lüks araçlardan oluşan konvoyunda 'AKP' detayı
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın il ziyaretlerinde 'AKP' plakalı bir araca binmesi dikkat çekti.
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehditler yağdırmasıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, ülkedeki "ziyaret"lerine lüks araçlardan konvoyuyla devam ediyor.
Gazeteci Özlem Gürses'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, Çakıcı'nın lüks araçlardan oluşan konvoyunda ‘AKP’ plakalı AUDİ model bir aracın bulunduğu görüldü.
Gürses, asıl olarak Tiktok'ta paylaşılmış olan videoyu Twitter hesabından "Alaattin Çakıcı’nın Türkiye il ziyaretlerinde kullandığı araç konvoyu.. kendileri paylaşıyorlar, açık bilgi" diyerek paylaştı.
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