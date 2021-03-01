AKP'li vekil ile Pervin Buldan arasında 'risk haritası' gerilimi
AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın normalleşme adımları kapsamında yayımlanan 'risk haritası' paylaşımına tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Covid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı.
Paylaşılan risk haritasına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık'' ifadelerini kullandı.
''SENİN BİLDİĞİN MAVİ DEĞİL''
Buldan'ın paylaşımını alıntılayan AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, ''Bu mavi senin bildiğin mavi değil Ak partinin iki renginden biri. Dikkatli bak. 11 belediyenin 10'u Ak partide'' paylaşımını yaptı.
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