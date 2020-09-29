AKP’li vekil, şeyhin mektubuna tepki gösterip, İstanbul Sözleşmesi'ni savundu

29 Eylül 2020 Salı, 14:15

12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Şeyh Fatih Nurullah tutuklanmasına ilişkin, "İstanbul Sözleşmesi'ndeki beyan esas alınarak, bu durum zuhur etmiştir" dedi.

İstismarı reddetmeyen Şeyh'in sözleşmeye saldırması kadınların İstanbul Sözleşmesi'ni neden savunduklarını bir kez daha gösterirken, şeyhe bir itiraz da AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'dan geldi.

Parti içerisinde çatlak yaratan İstanbul Sözleşmesi'ni sıklıkla savunan açıklamalarıyla gündeme gelen Kalsın, "12 yaşındaki çocuğu taciz eden istismarcı şey(h) “istanbul Sözleşmesi” yüzünden 12 yaşındaki çocukla evlenemediğini savunmuş! Hah şimdi gayya kuyulu amcaların meramı ortaya çıkıyor. Tam da sözleşme bunun için var. Size sözümüzse şu Yuh olsun sizlere binlerce kez!" paylaşımında bulundu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE SALDIRDI

Şeyh Fatih Nurullah müritlerine gönderdiği mektubunda şunları demişti:

“Aklıma Ahmet Yesevi Hazretleri geldi. 63 yaşından sonra yer altına inmiş ve bir daha ışığı görmemiş. Kendimi şartladım. Çıkarsam hizmetinize devam edeceğim. Sizi üzecek bir şey yapmadım. Komployla karşı karşıyayız. Uyuşturucu bağımlısı birinin bozuk aile yapısının korunması için yaptığımız merhameten yardımlar ihanet ve komplo olarak geri dönmüştür. Kızlarını bize teklif etmişler. Bizim de “Yaşı 18'e geldiğinde belki olur” demekliğimiz olmuştur. Telefondaki konuşmalarda, yapmadığımız fiileri bize zorla teyit ettirmek istemişler ve ayrı ayrı para talep etmişlerdir. (70.000 TL) Telefondaki “yapmayın – etmeyin” ricaları böyle bir sonucun doğmaması içindir. Ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'ndeki beyan esas alınarak, bu durum zuhur etmiştir.”