AKP'li vekilin hedef aldığı Türkan Şoray'a, Mahsun Kırmızıgül'den destek
Mahsun Kırmızıgül, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın hedefindeki usta oyuncu Türkan Şoray'a destek verdi.
Türk sinemasının 'sultan'ı Türkan Şoray'ın, Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül ile yaptığı röportaj gündem olmuştu.
Genç işsizliğin yüksekliğine ve geçim sıkıntısı çeken kesimlere dikkat çekerek "Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor. İstatistiklere baktığımızda ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız" demişti.
AKP'Lİ VEKİL HEDEF ALDI
Türkan Şoray'ın açıklamalarının ardından, TBMM'de Yeliz isimli bir hesaptan canlı yayın yaptığı ortaya çıktığı için "Yeliz" lakabıyla hatılanan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım" diyen sanatçı Türkan Şoray'ı hedef almıştı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkan Şoray'ın sözlerinin yer aldığı haber görsellerine yer veren Çamcı "Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray" ifadelerini kullanmıştı.
MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN DESTEK MESAJI
Çamlı’ya söz konusu paylaşım üzerine tepki gösterilirken sanatçı Mahsun Kırmızıgül'den Türkan Şoraya'a destek mesajı geldi.
Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkan Şoray seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Türkan Şoray seni çok seviyorum.— Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) November 3, 2020
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