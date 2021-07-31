AKP'li vekilin photoshoplu İmamoğlu paylaşımına tepki yağdı
AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montajlı fotoğrafını paylaştı. AKP'li vekil, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.
AKP Bursa Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili Muhammet Müfit Aydın, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun photoshoplu fotoğrafını paylaştı.
AKP'li Aydın, paylaşımında, "İstanbul'u sel götürürken tatil yapan başkanlarına laf söyleyemeyenler, can siperhane görevinin başında olan yetkililerimize istifa çağrısı yapıyor. Onlara söylenecek tek şey: Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.
Tweetinde, 'ZilletinOçocuklarıYaktı' etiketini de kullanan Aydın, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
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