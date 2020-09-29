AKP'li vekillere Erdoğan için test zorunluluğu
TBMM AKP Grubu, Erdoğan’ın katılacağı Perşembe günkü 4. Yasama Yılı açılışına katılmak için milletvekillerine Covid-19 testi yaptırmalarını şart koştu.
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, partisinin milletvekillerine gönderdiği mesajda, Erdoğan’ın katılacağı Meclis açılışına katılım için Covid-19 testi yaptırmalarını şart koştu.
Birgün'ün haberine göre, TBMM’nin 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı, saat 13.00'te Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle resmen başlayacak. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda özel gündemle saat 14.00’te toplanacak.
Şentop'un sunuş konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasını yapacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, 6 Ekim Salı günü açılmak üzere yeniden kapanacak.
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak Meclis açılışı için milletvekillerine bir mesaj gönderdi. Mesajda, partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis açılışına katılacağı belirtilerek milletvekillerinden Covid-19 testi yaptırmaları ve en geç perşembe günü 12.00’ye kadar kendilerine bildirmeleri istendi.
Bostancı’nın vekillere gönderdiği mesaj şöyle:
Sayın Milletvekilimiz
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla 1 Ekim 2020 perşembe günü açılacak TBMM Genel Kurulu'na katılacak milletvekillerimizin;
30 eylül 2020 çarşamba günü 08:00 - 14:00 saatleri arasında; TBMM hastanesinde veya bulundukları illerde Covıd-19 testi yaptırmaları; ve sonuçlarını en geç perşembe günü saat 12:00'den önce almış olmaları gerekmektedir.
Test sonuçlarına göre; milletvekillerimizin perşembe günkü 4.yasama yılı açılışına katılmalarını önemle rica ederim.
M. Naci Bostancı
Grup Başkanı
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