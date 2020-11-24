AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" şeklindeki sözlerini yanlış anladı

24 Kasım 2020 Salı, 10:07

AKP'li Çamlı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Erdoğan'ın 'reform' çıkışıyla gündeme getirdiği Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler yürütme sinyallerini farklı değerlendirdi.

Erdoğan'ın, "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" şeklindeki sözlerini hatırlatan Ahmet Hamdi Çamlı, "Hatta,haksız hukuksuz gemi baskın gibi olaylar yaşadıkça, imanımız ve iştiyakımız tahrik oluyor. Bir an önce gidelim şu Avrupa'ya diyoruz. Hatta o korsan Alman asker gemisinin tepesine tepesine inelim diyoruz" dedi.

Çamlı'nın o paylaşımı şöyle: