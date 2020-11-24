AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" şeklindeki sözlerini yanlış anladı

TBMM'de "Yeliz" ismi ile açtığı canlı yayınla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" şeklindeki sözlerini, bir ‘saldırı yapma' şeklinde yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2020 Salı, 10:07
AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın
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AKP'li Çamlı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Erdoğan'ın 'reform' çıkışıyla  gündeme getirdiği Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler yürütme sinyallerini farklı değerlendirdi.

Erdoğan'ın, "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" şeklindeki sözlerini hatırlatan Ahmet Hamdi Çamlı, "Hatta,haksız hukuksuz gemi baskın gibi olaylar yaşadıkça, imanımız ve iştiyakımız tahrik oluyor. Bir an önce gidelim şu Avrupa'ya diyoruz. Hatta o korsan Alman asker gemisinin tepesine tepesine inelim diyoruz" dedi.

Çamlı'nın o paylaşımı şöyle:


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