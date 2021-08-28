AKP'li yıllarda 19 yılda 320 milyon metrekare taşınmaz satıldı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:13

Kamu kaynakları adrese teslim ihalelerle belli çevrelere aktarılırken kamunun mal varlıkları da el değiştiriyor. 19 yılda metrekare büyüklükleri yüz milyonlarla ifade edilen on binlerce taşınmaz satıldı. AKP iktidarları döneminde 2/B ve tarım arazileri dışında 62 bin 804 adet ve 320 milyon 911 bin 330 metrekare taşınmazın satışı yapıldı.

Stratejik kurumları özelleştiren, garanti ödemeleri onlarca yıla yayılan verimsiz projelerle kamu kaynaklarını ipotek altına alan, kamu ihalelerini belli çevreleri zenginleştirme aracına dönüştüren AKP, deniz kıyısındaki, kent merkezindeki kıymetli arsa ve binalar, kırsaldaki tarım arazileri ve konutları da elden çıkartıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü birbiri ardına yayımladığı ihale ilanlarıyla taşınmazları elden çıkartıyor.

2/B BAHANE

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, sadece 2021’in ilk altı ayında 2/B satışları kapsamında 6 bin 74 taşınmaz satıldı. Orman köylüsünü kalkındırma makyajıyla AKP’nin yaptığı yasal düzenleme belli çevrelere rant kapısı oldu. Orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle "orman sınırları dışına çıkarılan" arazilerin, hak sahipleri dışında "üçüncü kişilere" de satılmasına olanak sağlayan düzenleme ile aralarında gözde tatil yerlerinin de bulunduğu alanlardaki binlerce hektar el değiştirdi.

En fazla Antalya’da ardından Balıkesir ve Ankara’da bulunan ve tüm ülkedeki büyüklüğü 410 bin hektara ulaşan 2/B arazilerinin satışı kapsamında bugüne kadar 826 bin kişiye 588 bin 572 adet taşınmaz satıldı, bu satışlardan 9,83 milyar TL tahsilat sağlandı.

TARIM ARAZİLERİ

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında da 2021 yılı ilk 6 ayında 2 bin 438 taşınmaz 2 bin 579 kişiye satıldı. Bu satışlardan da 81 milyon 230 bin TL elde edildi. Bugüne kadar ise 66 bin 486 adet taşınmaz 87 bin 109 hak sahibine satıldı, bu satışlardan da 660 milyon 230 bin TL tahsil edildi. Hazine ile yurttaşların hisseli olduğu 731 taşınmaz da bu yıl bin 227 hak sahibine satıldı.

KAMU KONUTLARI

Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılacağı iddiasıyla da 2021 için 226 milyon değerindeki bin 389 adet konutun satış talimatı verildi, bu konutlardan toplam satış bedeli 105 milyon TL olan 461’inin satışı tamamlandı.

İktidar 68 İlde satışa çıkartılan 2 milyar 448 milyon TL değerindeki 10 bin 851 kamu konutundan bugüne kadar 7 bin 625’ini 1 milyar 935 milyon liraya sattı.

AKP iktidarları döneminde 2/B ve tarım arazileri dışında 62 bin 804 adet ve 320 milyon 911 bin 330 metrekare taşınmaz satışı yapıldı. Satılan Hazine taşınmazlarının sayıları ve yüzölçümleri yıllar itibarıyla şöyle:

KIZILAY’A YEŞİLAY’A TAHSİS EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, satışların yanısıra çok sayıda Hazine taşınmazını da kurum ve kuruluşlara tahsis etti.

Kamu kurumlarının yanısıra Yeşilay ve Kızıhlay da bundan pay aldı. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak kullanmak üzere ve Kızılay için Kan Bağış Merkezi, Afet Müdahale Merkezi, Aşevi, Hizmet Binası, Depo, Lojistik Merkezi, Hizmet ve Sosyal Tesis, Geçici Konaklama Alanı, İlk Yardım Eğitim Yeri gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere kamu taşınmazları tahsis edildi.

Kızılay ve Yeşilay, 76 ilde 20’si kullanıma hazır bina olmak üzere 676 bin metrekare Hazine taşınmazını 49 yıl süreyle bedelsiz olarak kullanacak.

Sporun tabana yayılması gerekçesiyle de 39 ilde 2,3 milyon metrekare Hazine taşınmazının tahsisi gerçekleştirildi.

GEZİ PARKI’NDAN KIYILARA KADAR

İktidar 2017 yılında çıkarttığı bir yasa ile Hazine taşınmazlarının dernek ve vakıflara bedelsiz tahsisinin yolunu açtı. Bu düzenlemenin ardından çok sayıda bina arsa ve arazi aralarında TÜGVA, TÜRGEV, İlim yayma Vakfı gibi iktidara yakın sivil oluşumlara verildi.

Ülkede iktidara yönelik en büyük direnişin başlangıç noktası olan Gezi Parkı da Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi.

İstanbul’un merkezindeki kıymetli araziler ile ülkenin gözde tatil yerlerindeki kıyılar da satılanlar arasında yer aldı.