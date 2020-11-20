AKP'li Zengin: Polislerin işçileri tartaklamasını anlamakta zorlanıyorum

20 Kasım 2020 Cuma, 09:42

Soma ve Ermenek'ten Ankara'ya yürüyüş yapmaları engellenen maden işçilerinden bir grup, geçtiğimiz ay Meclis'te AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le görüşmüş, bu görüşmelerinin ardından yapacakları basın açıklaması ise polislerce engellenmişti.

AKP Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Haber Global kanalında yayınlanan '40' programında Jülide Ateş'in konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi. Ateş'in konuya ilişkin "Soma ve Ermenekli maden işçileri sürekli polis ve jandarma ablukasında. Sanki topluma bir tehdit içeren grupmuş gibi lanse edildiklerini görüyoruz. Oysa insanlar haklarını arıyorlar." demesi ve bunun nedenini sorması üzerine Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Buna çok üzüldüğümü söylemem lazım. Onları ben davet ediyorum. Güzel yemek ikram ediyoruz. Oturuyoruz, nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatıyoruz. Sonra Kızılay'da çıkıyorlar bir basın açıklaması yapacaklar, bir bakıyorum tartaklanıyorlar. Açık söyleyeyim ben bunu anlamakta zorlanıyorum. En ufak bir ihtimal görseydim böyle bir şeyle karşılaşacaklarına dair elimden ne geliyorsa yapardım. Söyleyecekleri tek şey de şuydu bence: 'Biz gittik Özlem Hanım'la konuştuk. Yardımcı olacağını, elinden geleni yapacağını söyledi.' Jandarma da polis de elbette görevini yapacak. Ama bu görevini yaparken her an onların insanların onları gördüğünü, bütün toplumun nazarının orda olduğunu görerek yapmaları gerekiyor."