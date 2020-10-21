AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu

21 Ekim 2020 Çarşamba, 09:26

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın, geçen hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özlem Zengin'in Esayan'dan söz ederken kullandığı ifadeler gündem oldu.

AKP'li Zengin, Esayan'ın ölümü için "Vefatı başka bir anlam ifade ediyor. Şu günlerde Azerbaycan'da Ermenistan zulmü varken kendisinin hayatı, Türkiye'de bir Ermeni'nin bir insanın hayatının nasıl olması gerektiğine dair tanıklık ediyor. Bunun üzerinden geçmemiz bana enteresan geliyor. " dedi.