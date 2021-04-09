AKP'li Zeynep Gül Yılmaz: Ahlaksız fikirlerine sözlerimde vücut arayanlara tavsiyem...
“Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesini aldık, kanırta kanırta da büyükşehiri alacağız" diyen AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "sözlerinin cımbızlanıp çarpıtıldığını" öne sürdü.
Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sarfettiği “Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesini aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız" sözleri büyük tepki çeken AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.
AKP'li Yılmaz, "sözlerinin çarpıtılıp cımbızlanmak istendiğini" savundu. Yılmaz'ın açıklaması şöyle:
"Demokrasinin en güzel kazanımlarından olan seçimortamında, rekabet içinde olmak ve kazanma isteği kadar doğal bir durum yoktur. Kazanmak, motivasyonu; motivasyon kazanma isteğini arttırır. Milletimizin üstünde bir güç tanımadık bugüne kadar. Sözlerimi cımbızlayarak, çarpıtmaya çalışanlara, ahlaksız fikirlerine, ne maksatla söylendiği belli olan sözlerimde vücut arayanlara tavsiyem: laf üretmek yerine iş üretin."
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