AKP'lilere yasak yok: "Restoranda yemek yediler, korumalar polisleri içeri almadı"
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir restoranda içlerinde bakan yardımcısının da olduğu iddia edilen kalabalık bir grup yemek yedi. Şikâyet üzerine gelen polislerin, korumalar tarafından içeri alınmadığı ileri sürüldü.
Yeni koronavirüs tedbirleri geçtiğimiz cuma akşamından itibaren yürürlüğe girdi. Bu kapsamda tüm kafe ve restoranların paket servis hariç faaliyetlerine ara verildi. Ancak dün akşam Bursa’da esnafın tepkisini çeken bir olay meydana geldi.
"İÇLERİNDE BAKAN YARDIMCISI VAR"
Sosyal medya hesabından videolar ve fotoğraflar yayınlayan bir yurttaş, içlerinde bakan yardımcısının da olduğu kalabalık bir grubun bir restoranda yemek yediğini öne sürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden “Türkiye’de yasaklara ramen onlara yasak yok. Müşteri alıp yedirip içirip hesaplarını alıp uğurluyorlar. Gelen arabalar çakarlı ve devletin polis korumları var. Dükkan kapatan esnaflar nerede adalet?” yazan yurttaş Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, Bursa Valiliği, Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketledi.
"KORUMALAR POLİSLERİ İÇERİ ALMADI"
Odatv’den Rabia Deniz’in haberine göre; yapılan şikâyet üzerine restorana polis ekipleri geldi. Ancak korumalar ekipleri “10 dakika sonra boşaltacağız” diyerek içeri almadı. Kalabalık grup ise hesaplarını ödedikten sonra restorandan ayrıldı.
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